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Dünya

Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu aldı

Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan hükümeti, Meclisten güvenoyu aldı.

Lejla Biogradlija   | 21.07.2020
Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu aldı

Ankara

Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan hükümeti, Meclisten güvenoyu aldı.

Bulgaristan Meclisinde bugün yapılan oylamada, 124 milletvekili hükümete lehte, 102 milletvekili aleyhte, 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Borisov hükümetinin, ülkede iki haftadır hükümet karşıtı protestoların devam ettiği ortamda yapılan güven oylamasından başarılı çıkması dikkati çekti.

Başbakan Borisov, yaptığı açıklamada, kabine revizyonunu düşüneceğini fakat erken seçime gidilmeyeceğini belirtti.

Öte yandan, Meclis önünde toplanan göstericiler, "İstifa" ve "Hapis" yazılı dövizler açarak, hükümet karşıtı protestolarına devam edecekleri sloganları attılar.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının tutuklanması üzerine başkent Sofya'da başlayan protestolar, ülke genelindeki diğer önemli şehirlere de yayılmış, Radev, hükümetin istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söylemişti.

Borisov ise maliye, ekonomi ve içişleri bakanlarının istifasını talep etmişti.

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