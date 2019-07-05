Euro
6.31
Dolar
5.62
BIST 100
99,888.58
Altın
1,391.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuşuyor İçişleri Bakanı Soylu Antalya'da konuşuyor
logo
Dünya

Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Merkezi saldırıya uğradı.

İhvan Radoykov   | 05.07.2019
Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı

Sofiya

Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin binaya yaklaşarak elindeki taşla giriş kapısının camını kırdığını söyledi. 

Olay yerinden kaçmayı başaran saldırganın eylemi ile ilgili soruşturma açıldığını ifade eden Faik, olayı "İslamofobik bir hareket" olarak niteledi.

Saldırının tesadüfi gerçekleşmediğini ve bir nefret suçu olduğunu vurgulayan Faik, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan saldırıyı kimin yaptığı değil, saldırının nereye yapıldığıdır. Bu saldırı başmüftülüğe yapılmıştır. Bir milyondan fazla Bulgaristan Müslüman Türkü'nün dini hayatını yürüten başmüftülüğe karşı böyle bir hareket son derece çirkindir. Devletten de istediğimiz olayın en yüksek ağızdan kınanması ve konunun takipçisi olunmasıdır."

Celal Faik, bir süre önce Karlovo'daki camiye ve 4 gün önce de üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) parti binasına taşlı saldırı yapıldığını hatırlattı.

Faik, soruşturma kapsamında başmüftülüğün güvenlik kamera kayıtlarını da polise teslim ettiklerini kaydetti.

Başmüftülüğün konunun takipçisi olacağının altını çizen Faik, "Müslümanlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Başmüftülük olarak haklarımızı sadece Bulgaristan’da değil, aynı zamanda Avrupa’da da arayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası

Benzer haberler

Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı

Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı

Suriyeli hafızlık öğrencileri yaşadıkları linci anlattı

İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı

Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor