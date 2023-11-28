Dolar
28.93
Euro
31.69
Altın
2,014.87
ETH/USDT
2,018.80
BTC/USDT
37,121.00
BIST 100
8,120.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Bulgaristan nüfusu gittikçe azalıyor

Bulgaristan’da Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (NOI) ve Milli İstatistik Enstitüsü (NSI) verileri nüfusun yaşlandığını ve azaldığını ortaya koydu.

Ihvan Radoykov  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Bulgaristan nüfusu gittikçe azalıyor

Sofya

NOI'den verilere ilişkin yapılan açıklamada, son sayımın yapıldığı 2021’de nüfusun 6 milyon 520 bin olduğuna işaret edilerek emeklilerin sayısının bu yıl 12 bin 300 artacağı ve 2024’te 2 milyon 39 bine ulaşacağı belirtildi.

Kovid-19 faktörünün etkisine de değinilen açıklamada, 2022'nin sonunda nüfusun 6 milyon 447 bine düştüğü anımsatıldı.

Nüfus 2075 yılında 4,9 milyona düşebilir

NSI'den yapılan açıklamada da demografik sorunların devam ettiğine dikkati çekilerek 2075’te nüfusun 4,9 milyona düşmesinin beklendiği, 65 yaşından gün almış vatandaşların da nüfusun yüzde 25,5’ini oluşturmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Bulgaristan'ın komünizm döneminin sona erdiği 1989 yılında nüfusu 8 milyon dolaylarındayken, 2007 yılında Avrupa Birliği'ne kabulünün ardından yaklaşık 2 milyon kişi diğer ülkelere göç etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de fırtınada denize sürüklenen kamyonet vinç yardımıyla çıkartıldı
Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor
İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
Antalya'da kasım ayında sörf

Benzer haberler

Bulgaristan nüfusu gittikçe azalıyor

Bulgaristan nüfusu gittikçe azalıyor

Bulgar futbolunda federasyon başkanı Borislav Mihaylov'a tepkiler büyüyor

Dünya sporunun unutulmaz ismi: "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu

Dünya halter tarihine rekorlarla imza atan "Cep Herkülü Naim"i hemşehrileri gururla anıyor

Dünya halter tarihine rekorlarla imza atan "Cep Herkülü Naim"i hemşehrileri gururla anıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet