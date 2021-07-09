Bulgaristan, erken parlamento seçimi için 11 Temmuz’da sandık başına gidecek
Bulgaristan’da 11 Temmuz Pazar günü yapılacak erken parlamento seçimlerinde 6 milyon 790 kayıtlı seçmen sandık başına giderek 240 milletvekilinin isimlerini belirleyecek.
Kırcaali
Ülkede, 11 Haziran’da başlayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler yüzünden sönük geçen seçim kampanyaları bugün sona eriyor.
Bulgaristan’ın 46. dönem parlamentosu için 22 siyasi parti ve koalisyon, adaylarını belirledi. Bu seçimde yurt içinde ve dışında kurulacak büyük seçim yerlerinde de ilk kez makineyle oy kullanılabilecek.
Seçmenler, aday siyasi parti ve koalisyonların arasında tercih yaparak ya da sadece katılım oranı için kayda geçecek "Kimseye destek vermiyorum" isimli haneyi işaretleyip oyunu verebilecek.
Seçim yasası dolayısıyla 4 Temmuz'daki parlamento seçiminde, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar sadece 35 yerde oy kullanabilmişti. Söz konusu yasada yapılan değişiklikle Türkiye, İngiltere, ABD ve Kanada gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde en çok 35 seçim yeri açılabilmesini öngören madde kaldırılmıştı.
Yasadaki son düzenlemeye göre, Türkiye ve AB'nin dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısı konusunda sınırlama getirilmeyecek.
Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları 122 yerde oy kullanabilecek.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Svetlan Stoev, bu seçimde yurt dışında 68 ülkede 782 seçim merkezi kurulacağını duyurmuştu.
Seçimde, 273’ü yurt dışında olmak üzere, 421 makine ile oy verilebilecek.
Makinelerin bulunmadığı daha küçük seçim yerlerinde ise oy pusulası kullanılacak.
Sadece 6 parti ve koalisyon parlamentoya girebilir
Son kamuoyu araştırmaları, seçimde sadece 6 parti ve koalisyonun, parlamentodaki yüzde 4 barajını aşabileceğini ancak hiçbirinin tek başına hükümet kuramayacağını gösteriyor.
Alpha Research şirketinin yayımladığı anket sonuçları, şovmen Slavi Trifonov’ın kurduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin parlamentonun en büyük gücü olacağını ancak tek başına hükümet kuramayacağını gösterdi.
Eski Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar (GERB) partisi, eski Komünist Partinin çizgisinde siyaset yürüten Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Borisov hükümetine karşı 2020'de başlayan sokak protestolarına öncülük yapan Demokratik Bulgaristan (DB) partisi 46. dönem parlamentoda yer bulabilecek.
Türklerin ve Müslümanların oyları
Nüfusu 1 milyona yakın ülkedeki Türklerin ve Müslümanların, oylarını ağırlıklı şekilde yine Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisine vermesi bekleniyor.
Eski Başbakan Borisov’a karşı protesto oylarından yararlanan "Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı!" koalisyonu da barajı aşacak güçlerin arasında gösterildi.
Bulgaristan’da 4 Nisan'da yapılan bir önceki parlamento seçiminde, ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler barajı geçememişti.
6,9 milyonluk ülkede yaşayan Türk ve Müslümanlara karşı nefret ve düşmanlığa dayalı siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi partilerin, erken seçim için "Bulgar Vatanseverleri" isimli koalisyon kurmalarına rağmen bu seçimde de barajın altında kalması bekleniyor.
4 Nisan'da yapılan ve maliyeti 34 milyon avroyu bulan bir önceki seçim sonucunda, parlamentoya katılan 6 siyasi güç, hükümet kuramamış ve sadece 9 oturum yapabilmişti.
Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), 15 Temmuz’a kadar nihai seçim sonuçlarını, 18 Temmuz’a kadar ise parlamentoda yer alacak milletvekillerinin isimlerini açıklayacak.
240 üyeli parlamentoda, hükümet kurmak üzere oluşturulabilecek olası koalisyonların güvenoyu alabilmeleri için en az 121 milletvekilinden güvenoyu alması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.