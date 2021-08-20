Euro
9.99
Altın
1,785.81
Dolar
8.55
BIST 100
1,436.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor
logo
Dünya

Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu

Eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Ihvan Radoykov   | 20.08.2021
Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu

Sofya

Partinin başbakan adayı gösterdiği, ülkenin eski dışişleri bakanlarından Milletvekili Daniel Mitov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’den aldığı kabine kurma görevini iade etti.

Mitov, Bulgaristan’ın 240 üyeli parlamentosundaki 63 kişilik ikinci büyük gruba sahip  Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB)  partisinin diğer siyasi güçlerden destek bulamadığını, bundan dolayı görevi iade ettiğini açıkladı.

Parlamentodaki diğer güçler, eski Başbakan Borisov ve partisini iktidarda olduğu dönemde otoriter bir yönetim kurmak ve ülkedeki yeraltı dünyasıyla iş birliği yapmakla suçluyor.

Ülkede 11 Temmuz’da yapılan olağanüstü genel seçimlerden sonra oluşturulan parlamentoda 65 kişilik en büyük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi, hükümet kurma girişiminde başarısız olmuştu.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Radev'in yeni kabinenin kurulması için son bir kez girişimde bulunarak, parlamentodaki diğer 4 siyasi güçten birine görev vermesi gerekiyor.

Kurulabilecek bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için 240 milletvekilinin en az 121’inin desteğini sağlaması gerekiyor.

Siyasi gözlemciler, parlamentodaki 6 gücün arasındaki çekişmeleri göz önünde bulundurarak, ülkenin kısa vadede yeniden erken seçime gitme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Yeni Zelanda’daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı
Avustralya’nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Benzer haberler

Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu

Bulgaristan’da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu

Milli cimnastikçi Sarp Eren Odabaş, Parkur Dünya Kupası'nda derece hedefliyor

İngiliz Parlamentosu, gelecek hafta Afganistan'daki durumu ele almak üzere toplanacak

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Plamen Nikolov istifa etti

Bulgaristan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Plamen Nikolov istifa etti
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu