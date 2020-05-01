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Dünya

Bulgaristan’da 4,5 büyüklüğünde deprem

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ihvan Radoykov   | 01.05.2020
Bulgaristan’da 4,5 büyüklüğünde deprem

Sofya

Bulgaristan Bilimler Akademisine (BAN) bağlı Merkez Rasathane, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Filibe’nin kuzeydoğusunda ve 2 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Deprem ülkenin güney komşusu Yunanistan ve kuzey komşusu Romanya’da da hissedildi.

Paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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