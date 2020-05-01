Bulgaristan’da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sofya
Bulgaristan Bilimler Akademisine (BAN) bağlı Merkez Rasathane, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Filibe’nin kuzeydoğusunda ve 2 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Deprem ülkenin güney komşusu Yunanistan ve kuzey komşusu Romanya’da da hissedildi.
Paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.