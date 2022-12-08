Dolar
18.64
Euro
19.68
Altın
1,789.09
ETH/USDT
1,282.00
BTC/USDT
17,213.00
BIST 100
4,855.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, bugün Türkiye'ye gelecek

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.12.2022
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, bugün Türkiye'ye gelecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
'Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenleme'
Konya'da köpeğe ateş ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Ordu'da internetten araç kiralamak isteyen kişi dolandırıldı
Bakan Kurum: Yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulamasını 81 şehrimizde uygulamaya geçiriyoruz

Benzer haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, bugün Türkiye'ye gelecek

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, bugün Türkiye'ye gelecek

TBMM Başkanı Şentop, Teoman Duralı Uluslararası Felsefe-Bilim Sempozyumu'na mesaj gönderdi

İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Yunanca paylaşımla da kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni Türkiye Yüzyılının en büyük teminatıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni Türkiye Yüzyılının en büyük teminatıdır
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde değişen dünyada stratejik iletişim tartışıldı

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde değişen dünyada stratejik iletişim tartışıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet