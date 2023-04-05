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Dünya

Buckingham Sarayı ilk kez "Kraliçe" Camilla unvanını kullandı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez "Kraliçe" olarak Kral'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.

Zuhal Demirci  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Buckingham Sarayı ilk kez "Kraliçe" Camilla unvanını kullandı

Londra

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana "Queen Consort (Konsort Kraliçe)" olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez "Queen Camilla (Kraliçe Camilla)" olarak yer aldı.

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen "Kraliçe" olarak anılacak.

Kraliçe Elizabeth, oğlu kral olduğunda eşi Camilla'nın "Kraliçe" olacağını duyurmuştu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.

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