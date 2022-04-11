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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça şehrindeki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 oldu.

Davit Kachkachishvili   | 11.04.2022
Buça'daki toplu mezardan bugüne kadar 46 sivilin cesedi çıkarıldı Fotoğraf: Metin Aktaş - Anadolu Ajansı

Kiev

Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetlerinin çıkarılma çalışmaları şehrin Aziz Andria Kilisesi'nin bahçesinde bulunan toplu mezarda 3. gününde de devam etti.

Adli tıp kurumu yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, mezarda yapılan çalışmalarda bulunan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak ilgili merkeze gönderildi.

Yetkililer, 3 gün süren kazı çalışmaları neticesinde çıkarılan cesetlerin genç ve orta yaşta kişilere ait olduğunu belirterek, çalışmaların yarın da devam edeceğini söyledi.

Öte yandan toplu mezardan çıkarılan cesetlerde kafa ve diz bölgelerindeki kurşun izleri dikkati çekti.

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine oturan ve Rus ordusunun nisan başında çekildiği Buça kentinde toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

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