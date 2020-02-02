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Dünya

Brüksel'de Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskı ve işkenceler, Brüksel'de protesto edildi.

Dursun Aydemir   | 02.02.2020
Brüksel'de Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB Konseyi binası önünde toplanan Belçika Uygurlar Derneği ve Türk sivil toplum kuruluşları, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı ve işkencelere tepki gösterdi.

Yaklaşık 200 kişi, "Uygurlara özgürlük", "soykırımı durdurun", ''toplama kamplarını kapatın'' yazılı pankartlar açtı.

Gösteride Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe yapılan konuşmalarda, yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığı, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediği ifade edilirken, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Belçika Uygurlar Derneği Başkanı Abdulmuttalip Omerov, yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin, Müslümanların oruç tutmasını ve namaz kılmasını yasaklayarak, baskıcı politikalar yürüttüğünü kaydetti.

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