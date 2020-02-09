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Dünya

Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi

Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Brüksel Havalimanına uçuşlarını iptal etti.

Yusuf Hatip   | 09.02.2020
Brüksel'de Ciara fırtınası nedeniyle 60 uçuş iptal edildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika genelinde etkili olan Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda şirket uçuşlarını iptal etti.

Brüksel Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, saatte yaklaşık 110 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için aralarında British Airways, Lufthansa ve KLM’nin de bulunduğu hava yolu şirketlerinin 60 uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Rüzgarın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların internet sitesi üzerinden uçuşlarıyla ilgili bilgi alabileceklerini belirtti.

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