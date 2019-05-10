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Dünya

Brüksel'de bomba alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, alınan bomba ihbarı üzerine 3 alışveriş merkezi boşaltıldı.

Şerife Çetin   | 10.05.2019
Brüksel'de bomba alarmı

Brüksel

Brüksel bölge emniyeti yetkilisi Olivier Slosse, basına yaptığı açıklamada, isimsiz bir elektronik postayla alışveriş merkezlerine bomba ihbarı yapıldığını, tedbir amacıyla Woluwe, Docks ve Anderlecht alışveriş merkezlerinin boşaltıldığını duyurdu. 

Alışveriş merkezleri etrafında güvenlik çemberi oluşturan polis, patlayıcı tespit edebilen köpeklerle 3 binada arama yapıyor.

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