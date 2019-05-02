Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
95,003.52
Altın
1,271.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'un 75. Genel Kurulu'na katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Sanayi Günü etkinliğinde konuşuyor
logo
Dünya

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STİB), tramvayların hizmete sunulmasının 150. yıl dönümü vesilesiyle en eski vagonlarını görücüye çıkardı.

Yusuf Hatip   | 02.05.2019
Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Brüksel

Başkentin Kraliyet Caddesi'nde görücüye çıkarılan yaklaşık kırk tarihi tramvay ve yeni nesil tramvay modellerine, yerel halk ve turistler büyük ilgi gösterdi. 

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STİB), tramvayın 150. yıl dönümü vesilesiyle en eski vagonlarını görücüye çıkardı. Yaklaşık kırk tarihi tramvay ve yeni nesil tramvay modellerinin kraliyet caddesinde sergilenmesi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

İlk kez 1869'da hizmete sunulan tramvayların olduğu caddelerde dolaşan bir grup vatandaş ise o dönemin giysilerini giyerek nostalji yaşadı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar tarihi tramvaylara ücretsiz binme imkanı da buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump görevden alınır mı?
ABD’nin İran’a yönelik kazan-kazan stratejisi
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü

Benzer haberler

FETÖ'nün Belçika'daki sorumlusuna dava

FETÖ'nün Belçika'daki sorumlusuna dava