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Dünya

Brüksel Havayolları'ndan 233 milyon avro zarar

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yılın 9 ayında 233 milyon avro zarar etti.

Ata Ufuk Şeker   | 05.11.2020
Brüksel Havayolları'ndan 233 milyon avro zarar

Brüksel

Brüksel Havayolları, şirketin mali durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, salgının seyahat talebine etkileri nedeniyle şirketin ocak-eylül döneminde 233 milyon avro zarar ettiği belirtildi.

9 ayda şirketin gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 70 azalarak 339 milyon avroya gerilediği kaydedilen açıklamada, yolcu sayısının da yüzde 73 azaldığına dikkati çekildi.

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşları 21 Mart'ta askıya almıştı. Haziran ayı ortasında uçuşlara kısıtlı biçimde yeniden başlayan şirket, mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı.

Belçika hükümetinden destek talep eden Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, şirkete 290 milyon avro mali destek sağlamaya karar vermişti.

Brüksel Havayolları, salgın öncesinde 48 uçakla 80'in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

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