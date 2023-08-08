Dolar
27.02
Euro
29.56
Altın
1,928.15
ETH/USDT
1,839.00
BTC/USDT
29,400.00
BIST 100
7,390.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Dünya

British Museum, önünde gerçekleşen bıçaklı saldırı nedeniyle boşaltıldı

İngiltere'nin simge mekanlarından British Museum, önünde gerçekleşen bıçaklı saldırı nedeniyle yaklaşık 2 saat kapatıldı.

Behlül Çetinkaya  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
British Museum, önünde gerçekleşen bıçaklı saldırı nedeniyle boşaltıldı

Londra

Yerel saatle 11.00 (TSİ 13.00) sıralarında İngiliz medyasında, Londra'nın en önemli turistik yapılarından British Museum'da bıçaklı saldırı yaşandığı haberleri yer almaya başladı.

Sosyal medyada ise müzeyi ziyarete gelenler, dışarı çıkarıldıklarını ve polis tarafından uzaklaşmaları gerektiğinin söylendiğini paylaştı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Londra Metropolitan Polisi, müze önünde yerel saatle 10.00'da gerçekleşen olayda bir kişinin kolundan bıçaklandığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Olayın terör saldırısı olarak ele alınmadığını belirten polis, vatandaşlar için risk oluşturan bir durum olmadığını vurguladı.

Saldırının yaşandığı noktada olay yeri inceleme ekiplerinin uzun süre bulunacağı bilgisini paylaşan polis, bıçaklı saldırganın gözaltına alındığını kaydetti.

British Museum'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Müze, bu sabah bir vatandaşa yapılan saldırının ardından önlem olarak ziyarete kapatıldı ve ziyaretçiler tahliye edildi. Saldırıya uğrayana acil şifalar diliyoruz. Müze, artan güvenlik ve arama önlemleriyle yeniden açıldı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelere tebrik
Süresi dolan yivsiz tüfek ruhsatnameleri 1 Eylül'e kadar yenilenebilecek
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu
Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

İngiltere, ilerleyen günlerde daha fazla sığınmacının gemide barındırılacağını duyurdu

İngiltere, ilerleyen günlerde daha fazla sığınmacının gemide barındırılacağını duyurdu

British Museum, önünde gerçekleşen bıçaklı saldırı nedeniyle boşaltıldı

Birleşik Krallık’ta perakende satışlar hız kesti

İngiliz hükümeti, yasa dışı göçmen çalıştıranlara verdiği cezaları artırıyor

İngiliz hükümeti, yasa dışı göçmen çalıştıranlara verdiği cezaları artırıyor
İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı

İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet