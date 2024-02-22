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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya’da "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya'dan Orta Doğu'da iki devletli çözüme destek

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Orta Doğu'da iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti.

Sinan Doğan  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Brezilya'dan Orta Doğu'da iki devletli çözüme destek

Bolivar

Brezilya'daki diplomatik kaynaklara göre, Vieira, Rio de Janeiro kentindeki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde konuştu.

Vieira, "İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada, mümkün olan tek çarenin iki devletli çözüm olduğu konusunda çevrim içi düzenlenen oylamada oy birliğine vardık." ifadesini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi de kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

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