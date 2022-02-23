Dolar
13.86
Euro
15.72
Altın
1,901.18
ETH/USDT
2,730.80
BTC/USDT
38,840.00
BIST 100
2,025.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı

Muhammed Emin Canik   | 23.02.2022
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı

Buenos Aires

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 198'e çıktı, 69 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.

Sivil Savunma Sekreterliği, şu ana kadar şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle çoğu toprak kayması olmak üzere 1800 olayın meydana geldiğini, 811 kişinin sığınaklarda kaldığını duyurdu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Rio de Janeiro'da Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 önlemlerini kaldıran İngiltere salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçti
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı

Benzer haberler

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı

Marmaris'te sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 183'e yükseldi

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar büyük hasara neden oldu

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar büyük hasara neden oldu
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 152'ye yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 152'ye yükseldi