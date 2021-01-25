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Dünya

Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 ölü

Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Muhammed Emin Canik   | 25.01.2021
Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 ölü

Buenos Aires

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıktı.

Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildiğini belirterek, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'sinin durumu ağır 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını söyledi.

Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.

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