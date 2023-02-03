Dolar
18.82
Euro
20.53
Altın
1,915.50
ETH/USDT
1,644.70
BTC/USDT
23,531.00
BIST 100
4,752.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Brezilya Senatosunda yapılan oylamayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da desteklediği mevcut başkan Rodrigo Pacheco kazandı.

Sinan Doğan   | 03.02.2023
Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Bolivar

Muhafazakar Sosyal Demokrat Partiden (PSD) Senatör Pacheco gizli oylamada 49 oy alırken, aşırı sağcı Liberal Partiden (PL) Rogerio Marinho ise 32 oy alabildi.

Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği Pacheco, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun adayı Marinho'yu geçerek ikinci kez Senato Başkanı olmaya hak kazandı.

Ulusal Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayı ise rekor oyla Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Arthur Lira kazandı.

Temsilciler Meclisinde sağcıların ağırlıkta olduğu biliniyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor, buna inanıyoruz
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Bulgaristan Haber Ajansının Ankara ofisi açıldı
Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Başkent'te kar etkili oluyor

Benzer haberler

Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Brezilya'da Senato başkanlığını Devlet Başkanı Lula'nın desteklediği aday kazandı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ABD'de kalmaya devam etmek için vizeye başvurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet