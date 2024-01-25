Dolar
30.26
Euro
32.92
Altın
2,015.28
ETH/USDT
2,208.90
BTC/USDT
39,815.00
BIST 100
8,090.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bir haftada 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sinan Doğan  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Bogota

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bir haftadır devam eden sağanaklar nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta OHAL ilan ettiklerini hatırlattı.

Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.

Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Brezilya, Amazonlardaki ormansızlaşmanın geçen yıl yüzde 50 azaldığını açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet