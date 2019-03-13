Brezilya'da okula silahlı saldırı: 6 ölü
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Sao Paulo'nun Suzano kentinde Professor Raul Brasil isimli okula silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda beş öğrencinin ve bir yetişkinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yetkililer, iki saldırganının da öldüğünü belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.