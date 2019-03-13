Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,307.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Brezilya'da okula silahlı saldırı: 6 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emel Öz Gözellik   | 13.03.2019
Brezilya'da okula silahlı saldırı: 6 ölü

Ankara

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Sao Paulo'nun Suzano kentinde Professor Raul Brasil isimli okula silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda beş öğrencinin ve bir yetişkinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, iki saldırganının da öldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Benzer haberler

Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı

Brezilya'da şiddetli yağışlar 12 can aldı