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Dünya

Brezilya'da feribot köprüye çarptı

Brezilya'nın Amazon bölgesinde bir feribot köprünün ayağına çarptı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 07.04.2019
Brezilya'da feribot köprüye çarptı

Rio de Janeiro

Brezilya'nın Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, dün liman kenti Belem'e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri'ne düştüğünü açıkladı. 

Araçlarda kaç kişinin bulunduğu bilinmezken nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun beş kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu.

Tamiratın bir yıl kadar süreceği tahmin ediliyor

Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. 

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