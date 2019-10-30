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Dünya

Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Brezilya'nın Amazon eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü.

Nuri Aydın   | 30.10.2019
Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Ankara

Brezilya'nın Amazon eyaletinde polis, eyaletin başkenti Manaus'ta, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, operasyonu zayiat vermeden sonlandırdığını açıkladı.

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