Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü
Brezilya'nın Amazon eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü.
Ankara
Brezilya'nın Amazon eyaletinde polis, eyaletin başkenti Manaus'ta, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin, operasyonu zayiat vermeden sonlandırdığını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.