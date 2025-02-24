Dolar
36.42
Euro
38.20
Altın
2,942.14
ETH/USDT
2,724.20
BTC/USDT
95,871.00
BIST 100
9,687.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul’da Maarif Vakfı 15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı’nda konuşuyor Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da Türk Dünyası Tarihi Çalıştayı'nda konuşuyor Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Ankara’da "2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Brezilya, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgalini kınadı

Brezilya, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yoğunlaşan İsrail operasyonlarından duyduğu derin endişeyi ifade ederek askeri işgali kınadı.

Sinan Doğan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Brezilya, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgalini kınadı

Bogota

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in operasyonları sonucunda binlerce Filistinlinin zorla göç ettirilmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Brezilya hükümeti, Batı Şeria'daki mülteci kamplarında son haftalarda yoğunlaşan İsrail operasyonlarından duyduğu derin endişeyi ifade ediyor. Son zamanlarda tankların kullanılmasını ve askeri işgali ise kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan eden" tavsiye kararına atıfta bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Filistin'deki mülteci nüfusun yararına faaliyetlerini sürdürebilmesinin önemi vurgulandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine başlattığı saldırıyı genişleten ve şiddetlendiren İsrail ordusu, Cenin yakınlarındaki köylere de saldırılar başlattığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, açıklamasında işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki saldırılarını genişleterek 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin'e gireceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteorolojiden zirai don uyarısı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 59 şüpheli yakalandı
Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Brezilya, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgalini kınadı

Brezilya, İsrail'in Batı Şeria'daki askeri işgalini kınadı

ABD'den İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı erteleme kararına destek

Serie A'da Empoli tribünleri, İsrail'e kırmızı kart gösterdi

Hizbullah lideri Kasım, Hizbullah'ın güçlü olduğunu ve zaferin kesin olduğunu söyledi

Hizbullah lideri Kasım, Hizbullah'ın güçlü olduğunu ve zaferin kesin olduğunu söyledi
İsrail ordusu, Cenin kentinin Kabatiye beldesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail ordusu, Cenin kentinin Kabatiye beldesinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti
Gazze Şeridi'nde yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Gazze Şeridi'nde yeni eğitim öğretim dönemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet