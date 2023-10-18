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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini bildirdi.

Sinan Doğan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı

Bolivar

Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarına yer verdi.

Gazze'ye insani yardımları ele aldıklarını belirten Lula da Silva, "Bugün Ortadoğu'daki çatışmayı görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile de konuştum. Ateşkesin önemini, insani yardımları, Mısır sınırından gıda ve ilaç girişinin gerekliliğini ele aldık." ifadesini kullandı.


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