Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini bildirdi.
Bolivar
Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarına yer verdi.
Gazze'ye insani yardımları ele aldıklarını belirten Lula da Silva, "Bugün Ortadoğu'daki çatışmayı görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile de konuştum. Ateşkesin önemini, insani yardımları, Mısır sınırından gıda ve ilaç girişinin gerekliliğini ele aldık." ifadesini kullandı.
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