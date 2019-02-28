'Brexit’e ilişkin alınacak karar, zamanın uzatılmasından önemli'

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılmasında (Brexit) sürecin uzatılmasına ilişkin, "Teknik açıdan bir uzatma söz konusu olabilir. İngiltere Parlamentosuna Brexit anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasa çıkartabilmeleri için zaman tanınabilir ancak böyle bir durum söz konusu değilse şunu sormamız lazım. Sürecin uzatılması ne işe yarayacak? Problem ertelenmemeli, çözüme bağlanmalı. Daha önce de belirttiğim gibi bizim bir karara ihtiyacımız var, karar zamanın uzatılmasından daha önemli." dedi.

Başbakan Sebastian Kurz, Avusturya’nın başkenti Viyana’da AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ile bir araya geldi.

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Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, AB ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasında varılan anlaşmaya ilişkin İngiltere’de henüz bir fikir birliğinin sağlanamadığına işaret ederek, zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Kurz, İngiltere’de 12 Mart'ta yapılacak oylama sonucunda bir çoğunluk sağlanarak düzenli şekilde Brexit’in hayata geçirilmesini arzuladıklarını belirterek, "Eğer daha fazla zamana ihtiyaç duyuluyorsa, düzenli ayrılık, öngörülen mart ayının sonunda gerçekleşemeyecekse, o zaman bir uzatma yapılabilir ancak bu Theresa May’in isteği ve bu yönde başvuruda bulunması doğrultusunda gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

Düzenli şekilde Brexit için bir uzatmaya gidilmesi durumunda, elde edilen zaman diliminde nelerin yapılacağı ve hedefin kesin bir şekilde belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Kurz, anlaşmasız Brexit’ten kaçınmak için uzatmaya gidilebileceğini yineledi.

Brexit görüşmelerine ilişkin olası bir uzatmanın ne kadar olması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kurz, “Brexit’in Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde gerçekleşmesini arzuluyoruz. AB’den ayrılmak isteyen bir ülkenin AP seçimlerine katılmasının absürt bir görüntü arz edeceği düşüncesindeyim.” dedi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier de zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayarak, İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılma yönünde karar aldığını, İngiltere Parlamentosu ve siyasilerin bu yönde üzerlerine düşen görevin sorumluluğu içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

Barnier, Başbakan May’in 12 Mart’ta İngiltere Parlamentosunda olumlu bir oylamanın gerçekleşeceği yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu oylamanın istenilen yönde gerçekleşmemesi durumunda anlaşmasız Brexit’in oylanacağı, bununla ilişkili olarak sürecin uzatılması için yeni bir oylamanın yapılacağı bilgisini paylaştı.

AB iç pazarının korunması vurgusu

AB olarak geçen 10 günlük zaman zarfında İngiltere tarafıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini, düzenli görüşmelerin halihazırda sürdüğünü aktaran Barnier, AB ve İngiltere arasında varılan anlaşmanın temel unsurları arasında, İrlanda sınırına ilişkin düzenleme olduğunu, İrlanda ile dayanışma içinde bu ülkede istikrar ve barışın hedeflendiğini, bununla birlikte AB iç pazarında uyumun sağlanması ve AB üyesi 27 ülkenin kendi başına, bağımsız karar alabilme becerisinin kazandırılması olduğunu ifade etti.



Barnier, anlaşmaya ilişkin herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını vurgulayarak, İngiltere’den Kuzey İrlanda’ya gönderilecek ürünlerin, İrlanda’ya geçebileceğine, buradan da AB’nin farklı ülkelerine taşınabileceğine işaret ederek, hedeflerinin AB iç pazarını korumak olduğunun altını çizdi.

"Problem ertelenmemeli, çözüme bağlanmalı"

Brexit müzakerelerine ilişkin sürecin uzatılmasına da değinen Barnier, “Sürecin neden ve ne için uzatılması gerektiği sorusu sorulmalıdır. Teknik açıdan bir uzatma söz konusu olabilir. İngiltere Parlamentosuna Brexit anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasa çıkartabilmeleri için zaman tanınabilir ancak böyle bir durum söz konusu değilse şunu sormamız lazım. Sürecin uzatılması ne işe yarayacak? Problem ertelenmemeli, çözüme bağlanmalı. Daha önce de belirttiğim gibi bizim bir karara ihtiyacımız var, karar zamanın uzatılmasından daha önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, AB’nin birlik içinde ve sabırlı şekilde hareket ederek, bu zorlu sürecin üstesinden geleceğini sözlerine ekledi.