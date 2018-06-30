DONJI VAKUF

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 508 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında yarın Prusac'ta yapılacak merkezi programa katılacak atlılar, Donji Vakuf'ta coşkuyla karşılandı.

Ülkenin farklı şehirlerinden Prusac'a doğru yola çıkan 300'den fazla atlı, öğleden sonra Donji Vakuf'a ulaştı. Geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara halk yoğun ilgi gösterdi.

Atlıların önünde yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliğinin konseri şehrin sokaklarını dolduran binlerce Boşnak tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı izci ve semazenlerin geçişi de Donji Vakuflular tarafından büyük alkış aldı. Geçiş yapılan ana caddenin her iki tarafını dolduran halk, ellerindeki Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla törene katılan gruplara eşlik etti.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, geleneksel olarak Ayvaz Dede Şenlikleri sancağını Karaula İmamı Merzuk Grabus'a teslim etti.

Törene çok sayıda Türk turistin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden yerel yöneticiler de katıldı.

Travnik Müftüsü ve Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesi Başkanı Adilovic, Donji Vakuf'taki geçiş töreni ve yarın Prusac'taki Ayvaz Dede kayalıklarına yapılacak yürüyüşün, geleneklerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yarınki programın yapılacağı yerin Boşnaklar için bir dua yeri olduğunu söyleyen Adilovic, "Orası doğru bir insan olan Ayvaz Dede'nin duasının Allah tarafından kabul edildiği bir yer. Orası bizlere de Allah'a dua ederek hem bu dünyada hem de ahiretteki isteklerimizin gerçekleşebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

❮ ❯ Bosnalı yüzlerce atlı Prusac'a uğurlandı Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 508 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri kapsamında yarın Prusac'ta yapılacak merkezi programa katılacak atlılar, Donji Vakuf'ta coşkuyla karşılandı. Ülkenin farklı şehirlerinden Prusac'a doğru yola çıkan 300'den fazla atlı, öğleden sonra Donji Vakuf'a ulaştı. Geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara halk yoğun ilgi gösterdi. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı ) 30.06.2018 Mustafa Öztürk 1 / 18

Ayvaz Dede kimdir?

Ayvaz Dede, tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerindendir.

Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.

Bu olayın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.

Ayvaz Dede'nin dua ettiği dağda başlayacak yarınki merkezi program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğlen namazıyla son bulacak.

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan şenlikler, Bosna Hersek'teki en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'de yasaklanan bu anlamlı şenlikler, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

Muhabir: Kayhan Gül