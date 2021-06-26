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Dünya

Bosna Savaşı'nın 6 kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında katledilen 6 Boşnak, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen toplu cenaze töreniyle toprağa verildi.

Sanela Crnovrsanin   | 26.06.2021
Bosna Savaşı'nın 6 kurbanı daha Vlasenica'da toprağa verildi Fotoğraf: Ahmed Besic - Anadolu Ajansı

Vlasenica

Savaşta katledilen ve cenazelerine yıllar sonra ulaşılan 6 Boşnak için düzenlenen törene, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kavazovic, kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Vlasenica Belediyesinin başında, savaş sırasında bölgede yapılan katliamdan sorumlu kişilerden birinin bulunduğunu anımsattı.

Ülkede hala savaş suçlularının övüldüğü ve soykırımın inkar edildiğine dikkati çeken Kavazovic, "Kurbanların, adalet arayışından vazgeçmeleri için baskıya maruz kaldıklarına şahit oluyoruz. Bu beni endişelendiriyor, zira ne katliamı gerçekleştirenlerin ne de onları destekleyenlerin tutumlarında bir farklılık görüyoruz." diye konuştu.

Salkic de RS yetkililerinin her şeyden önce gerçeklerle, savaş suçluları hakkında verilen mahkeme kararlarıyla ve geçmişle yüzleşmeleri gerektiğini vurgulayarak, kültür, ekonomi, kalkınma ve gelecek inşasının ancak bu şekilde mümkün olacağını savundu.

Vlasenica İslam Meclisi İcra Kurulu Üyesi Mujo Hadziomerovic ise bazı Boşnakların ifadelerini değiştirmek suretiyle suçluların özgürce dolaşmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Hadziomerovic, "2 bin 500'den fazla kurbanın katledilmesinden yalnızca dört kişinin sorumlu tutulması kabul edilemez." dedi.

Bugün Rakita Şehitliği'nde toprağa verilen en genç kurban Hasib Malcinovic'in kız kardeşi Hasija Selimovic de kardeşinin öldürüldüğünde henüz 21 yaşında olduğunu anlattı.

Annesinin Malcinovic'in toprağa verildiğini göremeden vefat ettiğini aktaran Selimovic, "Annem, ölmeden önce oğlunun cesedinin bulunmasını ve en azından kemiklerinin nereye gömüldüğünü bilmek istiyordu. Ama ömrü yetmedi." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplu cenaze töreninde Malcinovic'in yanı sıra Seida Ahmetovic (1966), Avdo Kuljancic (1973), Kada Saracevic (1909), Mehmed Sitarevic (1936) ve Avdo Hodzic'in (1929) de cenaze namazları kılınarak cesetlerinden artakalan kemikler toprağa verildi.

Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

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