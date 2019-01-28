Bosna Hersek'teki sığınmacı çocukların okul sevinci

Foto: AA/Muamer Coralic

BİHAC

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Una Sana Kantonu'nda bulunan sığınmacı merkezinde kalan yaklaşık 100 çocuk, ülkede 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla okul sıralarına oturdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2016'da Balkan rotasını kapatmasının ardından Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan ve Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki bekleyişlerini sürdüren sığınmacı çocuklar, dört farklı okulda eğitime başladı.

Kanton Eğitim Bakanı Damir Omerdic, 23 sığınmacı çocuğun kaydolduğu Bihac ve Cazin şehirleri arasındaki Brekovic İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.

Omerdic, burada yaptığı açıklamada, sığınmacı çocukların eğitime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların okullarında çok güzel karşılandığını ve mutluluklarının yüzlerine yansıdığını söyledi.

Sığınmacı çocukların yüzündeki mutluluğun paha biçilemez olduğunu kaydeden Omerdic, okula başlayan çocukların sağlık kontrollerinden de geçtiğini aktardı.

Okul Müdürü Amra Cehajic de sığınmacı çocukların okula başlamasında katkısı bulunanlara teşekkür ederek, "Geçtikleri zorlu yol ve bu yolda yaşadıkları manevi hasarı az da olsa onarabileceğimize inanıyorum. Bugün aramıza katılan yeni öğrencilerimizden dolayı çok mutluyuz." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Una Sana Kantonu Koordinatörü Nevenka Lukin ise Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında çocuk sığınmacıların bugün okula başladığını anımsatarak, "Projenin hayata geçirilmesi kolay olmadı. Bugün en mutlu günüm." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı çocuklar, Brekovic İlköğretim Okulunun yanı sıra kanton sınırlarındaki Harmani, Prekounje ve Baksais ilköğretim okullarında da eğitim alacak.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja