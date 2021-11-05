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Dünya

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sele neden oldu

Bosna Hersek'te geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sonucu başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok kentte sel meydana geldi.

Alma Dekovic, Lejla Biogradlija   | 05.11.2021
Bosna Hersek'te şiddetli yağış sele neden oldu Fotoğraf: Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı

Saraybosna

Saraybosna'da birçok ev ve iş yerini su basarken kent merkezinden geçen Miljacka Nehri'nin debisi yükseldi.

Şiddetli yağış sonucu başkentteki trafikte aksama oldu, ülkenin güney kesimlerindeki birçok kentte de su baskınları yaşandı.

Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Birliği tarafından yapılan açıklamada, yağışların ülke genelinde bugün devam edeceği ifade edilerek sel ve heyelan tehlikesine karşı kırmızı alarm verildi.


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