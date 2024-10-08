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Dünya

Bosna Hersek'te sel bölgesinde yıkılan evler yeniden inşa edilecek

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle yıkılan evler yeniden yapılacak.

İsmail Özdemir, Kemal Zorlak  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Bosna Hersek'te sel bölgesinde yıkılan evler yeniden inşa edilecek Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

Bosna Hersek İslam Birliği ve ülkede faaliyet gösteren Merhamet Derneğinin öncülüğünde, sel bölgesinde zarar gören evler yeniden inşa edilecek. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da inşa edilecek evlerin kısmi tefrişatını karşılayacak.

Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Konjic'teki Buturovic Polje'de yıkılan evlerin yapımına başlanacağını, kış gelmeden vatandaşların evlerine geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Evlerin yeniden inşası için gerekli fonu ayırdıklarını aktaran Vrbanjac, bölgedeki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşa sürecine başlayacaklarını ifade etti.

Projelendirme çalışmalarının ardından yapılacak ev sayısının belirleneceğini belirten Vrbanjac, TİKA'nın evlerin bazılarının tefrişatı konusunda yardım edeceğini kaydetti.

Bosna Hersek İslam Birliği Sosyal Yardım Bürosu Başkanı İbrahim Malanovic ise sel bölgesindeki vatandaşların her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalıştıklarını, acil ihtiyaçları bölge halkına ulaştırdıklarını anlattı.

Selden etkilenenler için yardım kampanyası da başlatacaklarını bildiren Malanovic, "Cuma namazından sonra İslam Birliğinin yetkili olduğu yerlerde nakdi yardım toplanacak. Ekiplerimiz sahada ve yetkili devlet organları ile temas halindeler. Merhamet ve TİKA ile birlikte belirli sayıda evin yenilenmesi ve inşasına dahil olacağız." dedi.

Öte yandan sel bölgesinde kayıp olarak arananlardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e ulaştı.

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