Bosna Hersek'te Kur'an-ı Kerim sergisi
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu, el yazması ve altın işlemeli 114 Kur'an-ı Kerim'in yer aldığı sergi açıldı.
Mostar
Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu sergi açıldı.
Mostar Yunus Emre Enstitüsü tarafından şehirdeki kültür merkezinde açılan sergide, koleksiyoner Nusret Omerika'ya ait aralarında el yazması ve altın işlemesi bulunan 114 Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Omerika, burada yaptığı açıklamada, 300 yıllık 6 el yazması Kur'an-ı Kerim'in ilk kez sergilendiğine işaret ederek, "Evimde 3 bin kitaptan oluşan bir kütüphanem var. Aralarında 200 Kur'an-ı Kerim var. Kutsal kitaba olan sevgim dedemden miras." dedi.
Kur'an-ı Kerim örneklerini 10 yıldır topladığını ifade eden Omerika, Mostar'da sergi düzenlemekten son derece mutlu olduğunu söyledi.
Karagöz Bey Medresesi Müdür Yardımcısı Suljo Cikotic de Kur'an-ı Kerim'in her Müslümanın kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'i korumak köklerimizi korumak demektir. Omerika'ya böyle bir koleksiyona sahip olduğu ve bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.
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