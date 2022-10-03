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Dünya

Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri belli oldu

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic oldu.

Lejla Biogradlija   | 03.10.2022
Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri belli oldu

Saraybosna

Bosna Hersek'te bugün yapılan genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi de Zeljka Cvijanovic oldu.

Demokratik Eylem Partisinin (SDA) paylaştığı verilere göre, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) oyların yüzde 75'i sayıldı.

Açıklanan verilerin ışığında, 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Denis Becirovic oyların yüzde 56'sını alarak devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi oldu.

Becirovic, sosyal medya hesabından "Teşekkürler" mesajını paylaştı.

SDA'nın adayı Bakir İzetbegovic oyların yüzde 39'unu alarak Devlet Başkanlığı Konseyi üyelik yarışında geride kaldı.

Konseyin Hırvat üyeliğini Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Zeljko Komsic, oyların yüzde 70'ini alarak önde tamamlarken, rakibi Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Borjana Kristo ise oyların yüzde 29'unu aldı.

Bosna Hersek'in diğer entitesi Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) oyların yüzde 23'ü sayıldı.

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) verilerine göre, SNSD adayı Zeljka Cvijanovic oyların yüzde 60'ını alarak Konseyin Sırp üyesi olurken, Sırp İlerleme Partisinin (SDS) adayı Mirko Sarovic ise oyların yüzde 35'ini aldı.

Bu arada, RS Başkanlığı için yarışan Milorad Dodik'in de rakibi Jelena Trivic'e karşı kaybettiği ifade ediliyor.

Bosna Hersek Parlamentosu için oy sayımının yeni başladığı belirtilirken, SDA'nın önde olduğu kaydedildi.

Seçime katılım yüzde 50

Merkez Seçim Komisyonu (CIK), seçime katılımın yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Bugünkü seçimlere 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katıldı.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyeleri seçildi.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'deki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilmiş oldu.

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