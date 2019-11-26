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Dünya

Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesinje şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kemal Zorlak,Lejla Bıogradlıja   | 26.11.2019
Bosna Hersek'te 5,4 büyüklüğünde deprem

Saraybosna

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Nevesinje olan depremin, şehirden 77 kilometre uzaklıktaki başkent Saraybosna'da da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

Arnavutluk'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bosna Hersek'te yaşanan deprem halkta paniğe yol açtı.

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