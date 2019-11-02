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Dünya

Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in orta kesiminde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kemal Zorlak,Sanela Crnovrsanin   | 02.11.2019
Bosna Hersek'te 4,8 büyüklüğünde deprem

Saraybosna

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Travnik şehrine bağlı Turbe bölgesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Başkent Saraybosna ve Banja Luka şehirlerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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