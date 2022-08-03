Dolar
17.95
Euro
18.26
Altın
1,766.09
ETH/USDT
1,662.80
BTC/USDT
23,505.00
BIST 100
2,684.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

"Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" başkent Saraybosna'da törenlerle başladı

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna'da Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 29'uncu yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği bir dizi törenle başladı.

Bedrudin Brljavac, Lejla Biogradlija   | 03.08.2022
"Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" başkent Saraybosna'da törenlerle başladı Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında, başkent Saraybosna'da "Gençler Hayat Yolunda" sloganıyla geçit töreni düzenlenirken, Kovaçi Şehitliği'nde tören yapıldı.

Kovaçi Şehitliği'ndeki törene katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek'i savunmak içim mücadele eden herkesi saygı ve sevgiyle andığını söyledi.

Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı ve Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda da törenler düzenlenirken, başkent sokaklarında panolara "Ben de Bosna Hersek'i savundum" yazılı ve savaşa katılan kişilerin yer aldığı afişler asıldı.

Hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin merkezi töreni ise 5 Ağustos'ta Igman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camide yapılacak.

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, Ağustos 1993'te Igman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Igman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar mezun olduğu liseye kütüphane yaptırdı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor

Benzer haberler

"Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" başkent Saraybosna'da törenlerle başladı

"Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" başkent Saraybosna'da törenlerle başladı

Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersek'te 456. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Bosna Hersek'in Sanski Most kentinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi

Bosna Hersek'in Sanski Most kentinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet