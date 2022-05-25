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Dünya

Bosna Hersek NATO'ya üyelik yolunda kararlı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ülkesinde barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayan NATO'nun bunu devam ettireceğine inandığını belirtti.

Lejla Biogradlija   | 25.05.2022
Bosna Hersek NATO'ya üyelik yolunda kararlı

Saraybosna/Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Dzaferovic, düzenlenen basın toplantısında, Bosna Hersek'in 2005'te NATO üyesi olma isteğini dile getirdiğini anımsatarak, "2009'da Üyelik Eylem Planı'na başvuruda bulunduk ve hala o konumdayız. Bosna Hersek'te NATO yolunu yavaşlatan siyasi sorunlar mevcut." dedi.

NATO'nun Bosna Hersek için faydalı işler yaptığına işaret eden Dzaferovic, "Ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın imzalanması ile Bosna Hersek'te barış ve istikrarın sağlanmasında NATO önemli rol oynadı. Bunu her daim devam ettireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, Bosna Hersek'te Rusya etkisinin var olduğunu belirterek, "Rusya tarafından Bosna Hersek'e açık tehdit mevcut. Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi, Bosna Hersek'in NATO üyeliğinde ısrarcı olmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını söylüyor. Biz NATO yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bosna Hersek, NATO ve AB yolunda başarıyla ilerleyecek"

Bosna Hersek'teki seçim yasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dzaferovic, "Bu bizim iç meselemiz. Konu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına göre hareket edeceğiz." dedi.

Dzaferovic, konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerine dikkati çekerek, "Tek taraflı yapılacak bir eylemle bugün sahip olduklarımızı yıkmak mümkün değil. Bu sadece Bosna Hersek'teki barış ve istikrarı zarara uğratır. Bosna Hersek'e saldıranlar geçmişten ders almalı ve bizim güçlü olduğumuzu unutmamalı." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) alınan ayrılıkçı kararların en kısa sürede iptal edilmesi temennisinde bulunan Dzaferovic, ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği üyelik yolunda başarıyla ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

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