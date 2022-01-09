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Dünya

Bosna Hersek, kış turizmini sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya yarım saat uzaklıkta olan Bjelasnica Kayak Merkezi, Avrupa ve komşu ülkelerden ziyaretçilerin ortak noktası haline geldi.

Ahmet Nurduhan   | 09.01.2022
Bosna Hersek, kış turizmini sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor Fotoğraf: Elman Omic/AA

Ankara

Kayak Merkezi satış ve pazarlama müdürü Aldin Smajkan, AA muhabirine Bjelasnica ve İgman kayak merkezleriyle ilgili bilgi verdi.

Smajkan, “Ziyaretçi sayısında rekor rakamları görüyoruz. Aralık ayı boyunca tüm müşterilerimiz kayak merkezlerimizden memnun olarak ayrıldı.” dedi.

Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yüzde 150 artış olduğunu belirten Smajkan, “Ziyaretçi profilinde değişiklikler görmeye başladık. Önceki yılların aksine, Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçiler kayak merkezlerimize büyük ilgi gösteriyor. Batı Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısı da oldukça fazla. Sayı olarak en yoğun ziyaretçiler Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya’dan.” diye konuştu.

Okulların tatile girmesiyle ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu ifade eden Smajkan, “Kayak okulları öğrencileri ve hocaları kayak merkezlerimize en büyük ilgi gösteren müşterilerimiz arasında yer alıyor.” ifadesini kullandı.

Smajkan, salgın süresi boyunca, kayak merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak alternatif yolların yapıldığını, mevcut yolların iyileştirildiğini, görsel olarak dikkat çekecek çalışmaların yapıldığını ve kayağa yeni başlayanlar ve çocuklar için özel alanlar hazırlandığını söyledi.

Ziyaretçi sayısını artırmak için sürekli olarak çalıştıklarını belirten Smajkan, “Hedeflerimiz arasında, çocuklar için, içerisinde mini teleferik ve oyun alanlarının olduğu bir kış parkı inşa etmek de yer alıyor. Mart ayının başına kadar bu planımızı realize etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Bu sezon kayak merkezlerinde konserlerin de düzenlediğini ifade eden Smajkan, “ziyaretçilerimizin talebi üzerine, Bjelasnica panaroma izleme alanını da aktif hale getirdik.” açıklamasını yaptı.

“Ski Head” kayak okulu hocası Amar Jazic, “Kayağa olan ilgi giderek artıyor. Haftalık 50 kadar çocuk ile kayak kurslarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çocuklar çok hızlı öğrenme kapasitesine sahip. Birkaç denemenin ardından gözlemimiz altında tek başlarına kaymaya başlıyorlar.” dedi.

Kayağın çok iyi bir spor dalı olduğunu ifade eden Jazic, “Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklar bu spordan korkmamalı. Temiz havada spor yapıyor olmak çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Bjelasnica kayak merkezinde kayak yapan 7 yaşındaki Asya, “4 yıldır kayak ile ilgileniyorum. Karın yağıyor olması beni mutlu ediyor, hemen kayağa geliyorum. Kayaktan hiç korkmuyorum.” dedi.

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