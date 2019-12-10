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Dünya

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: Bugün soykırım ödüllendirildi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Handke'ye Nobel ödülü verilmesine ilişkin, "Bugün soykırım ödüllendirildi." dedi.

Lejla Bıogradlıja   | 10.12.2019
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: Bugün soykırım ödüllendirildi

Saraybosna

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Ödülü verilmesine ilişkin, "Bugün soykırım ödüllendirildi." dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki ödül töreninin ardından açıklama yapan Komsic, soykırım ve savaş suçlarından yargılandığı sırada ölen eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösterdi.

Komsic, bugün İsveç'te soykırımın ödüllendirildiğini vurgulayarak, "Ödülü verenler büyük utanç duymalı. Soykırımı inkar eden birinden nefret söylemleri beklenebilir, ancak ödülü veren taraftan gelen nefret son derece yıkıcı." ifadelerini kullandı.

Adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Komsic, ödülün Handke gibi bir isme verilmesinin "kurban yakınlarına karşı bir nefret eylemi" olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek ve Kosovalı kurban yakınları, bu yılki ödülün Handke'ye verileceğini açıklanmasının ardından, İsveç Kraliyet Akademisi'ni bu hatadan geri dönmeye çağırmış, çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Protestolara ve tepkilere rağmen, Handke bu akşam düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden almıştı.

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