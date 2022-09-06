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Dünya

Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı

Bosna Hersek, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasına "tam üye" sıfatıyla dahil oldu.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.09.2022
Bosna Hersek, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katıldı

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, doğal afet gibi durumlarda dayanışma için kurulan mekanizmanın yeni üyesi Bosna Hersek oldu.

Bosna Hersek daha önce AB Sivil Koruma Mekanizmasının yardım alan üyesiydi ancak bundan böyle "tam üye" olarak ihtiyaç halinde talep eden ülkelere yardım da gönderecek.

Bosna Hersek'in mekanizmaya katılımı için bugün AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in katılımıyla Saraybosna'da imza töreni düzenlenecek.

Lenarcic, Bosna Hersek'in katılımıyla ilgili açıklamasında, Avrupa genelinde bu yıl doğal afetlerin sayısının arttığını, kıta genelinde orman yangınlarıyla birlikte ciddi kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Böyle bir zamanda birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Lenarcic, Bosna Hersek'in mekanizmaya katılmasından diğer ülkelerin de faydalanacağını belirtti.

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Türkiye ve son üye olarak Bosna Hersek yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

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