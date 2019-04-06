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Dünya

Boeing 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltıyor

Boeing, 737 MAX 8 tipi uçakların düştüğü kazaların ardından 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltma kararı aldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 06.04.2019
Boeing 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltıyor

Ankara

Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 MAX 8 tipi uçakların düştüğü kazaların ardından 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini azaltma kararı aldı.

Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, nisan ortasından itibaren 737 MAX yolcu uçaklarının üretimini geçici olarak ayda 52'den 42'ye düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

Muilenburg, şirketin yönetim kurulundan, Boeing'in uçaklarını tasarlama ve geliştirme süreçleri ile politikalarını gözden geçirecek bir komite kurulmasını istediğini de bildirdi.

Dennis Muilenburg, daha önce Twitter hesabında, Etiyopya Havayollarına ve Endonezya Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların düşmesine ilişkin "737 MAX kazalarındaki can kayıplarından dolayı özür dileriz." paylaşımını yapmıştı.

Hayatını kaybeden yolcuların ve kabin görevlilerinin ailelerine taziyelerini ileten Muilenburg, her iki kazada da Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemindeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu kabul etmişti.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. 

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

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