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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 40 milyon ton moloz oluştuğunu, molozların tamamının kaldırılmasının 15 yıldan fazla süreceğini bildirdi.

Mustafa Deveci  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu

Ankara

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de oluşan yıkıma ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştuğuna, bunun kaldırılmasının 15 yıldan fazla sürebileceğine işaret edildi.

Molozların kaldırılmasının maliyetinin ise 500 milyon dolardan fazla olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi de yaralandı.

İsrail, aralıksız bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ni harabeye çevirmiş durumda.


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