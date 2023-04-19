Dolar
19.41
Euro
21.21
Altın
1,976.90
ETH/USDT
1,981.30
BTC/USDT
29,332.00
BIST 100
4,995.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'ye göre, Hindistan "dünyanın en kalabalık ülkesi olma" yolunda

BM'ye göre, Hindistan "dünyanın en kalabalık ülkesi olma" yolunda

Dilara Karataş  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
BM'ye göre, Hindistan "dünyanın en kalabalık ülkesi olma" yolunda

Ankara

UNFPA'nın "8 Milyar Yaşam, Sonsuz Olasılıklar: Haklar ve Tercihler Meselesi" başlıklı "2023 Dünya Nüfusu Durum Raporu" yayımlandı.

Hindistan'ın nüfusunun yılın ortalarında yaklaşık 3 milyon farkla Çin'i geçeceği belirtilen raporda, Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 428 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olmak üzere toplam 8 ülkenin 2050'ye kadar öngörülen küresel nüfus artışının yarısını oluşturacağı aktarıldı.

BM'nin nüfus verilerini toplamaya ve yayımlamaya başladığı 1950'den bu yana Hindistan'ın nüfusunun ilk kez Çin'i geçeceği kaydedildi.

Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez geriledi

Çin'in nüfusu, 2022'de 800 bin kişi azalarak, 1961'den bu yana ilk kez gerilemişti.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken, 2022'de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlenmişti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda, Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı öngörüsüne yer verilmişti.

Raporda, Çin nüfusunun 2050'de 1 milyar 317 milyona, yüzyıl sonunda ise 766 milyona kadar gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer yarın Türkiye'ye getirilecek
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AYM, numara taşınmasına ilişkin itirazında GSM şirketinin mülkiyet hakkının ihlaline hükmetti
Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle iftarda bir araya geldi

Benzer haberler

BM'ye göre, Hindistan "dünyanın en kalabalık ülkesi olma" yolunda

BM'ye göre, Hindistan "dünyanın en kalabalık ülkesi olma" yolunda

OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım hamlesi

Türkiye İstatistik Kurumu "Nüfus İstatistikleri Portalı" açtı

Çin, endüstriyel uygulamalar için "süper bilgisayar internet ağı" kurmayı hedefliyor

Çin, endüstriyel uygulamalar için "süper bilgisayar internet ağı" kurmayı hedefliyor
NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı
Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor

Rusya, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmasını görüşmeyi planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet