Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
110,574.70
Altın
1,474.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor." dedi.

Bayram Altuğ   | 18.12.2019
BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 4,7 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiğini bildirdi.

İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'ndeki 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Bachelet, Venezuela'daki insan hakları durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bachelet, "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor ve bu rakamın 2020 sonuna kadar 6,5 milyona ulaşacağını öngörüyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile Venezuela hükümeti arasında imzalanan müzakere ve iş birliğini içeren mutabakat zaptına değinen Bachelet, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını aktardı. Bachelet, anlaşmayla birlikte Venezuela makamlarının ülkedeki adalet, güvenlik ve cezaevlerindeki tutuklulara ilişkin OHCHR'nin bilgi toplamasına izin verdiğini anımsattı.

Son üç ayda ofisinin Venezuela'daki cezaevlerine 9 ziyaret gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Bachelet, OHCHR ekibinin sivil ve askeri istihbarat servisleri tarafından yönetilen gözaltı merkezlerinde, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış 70'den fazla kişiyle gizlice röportaj yapmayı başardığını aktardı.

Bachelet, ülkede eylül-ekim arasında siyasi nedenlerden dolayı özgürlükleri ellerinden alınan 24'ü erkek, 4'ü kadın toplam 28 kişinin serbest bırakıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunuldu

Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunuldu

BM'ye göre 4,7 milyon Venezuelalı ülkesini terk etti

Cenevre'de 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' sergisine büyük ilgi

Hamsi erken göç etti balıkçı umudunu çaçaya bağladı

Hamsi erken göç etti balıkçı umudunu çaçaya bağladı
İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti

İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyondan fazla Yahudi göç etti

'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayanlara 'dur' dedik'

'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayanlara 'dur' dedik'