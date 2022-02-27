Dolar
14.07
Euro
15.75
Altın
1,889.07
ETH/USDT
2,630.00
BTC/USDT
37,868.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü toplantısını onayladı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

Islam Doğru   | 27.02.2022
BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü toplantısını onayladı

New York

ABD ve Arnavutluk’un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11’i 'evet' derken, Rusya ‘hayır’ diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

BMGK’den söz konusu tasarının geçmesi üzerine 193 üyesi ile olağanüstü Genel Kurul toplantısı yarın yapılacak. Genel Kurul’daki görüşmelerde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının kınanacağı ve işgale derhal son vermesi çağrısında bulunulacağı bir tasarının oylamasının yapılması bekleniyor.

Genel Kurul’da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128’inin evet oyu vermesi gerekiyor.

Daha çok, BM üyesi devletlerin genel fikrini ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü toplantısını onayladı

BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü toplantısını onayladı

BMGK'nin, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere yarın acil toplanması istendi

BMGK, Ukrayna üzerine BM Genel Kurulu olağanüstü oturumu için bugün toplanacak