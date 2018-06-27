BM'den 'Suriye'deki çatışmalar İsrail ile gerginliği artırır' uyarısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'nin güneybatısında artan çatışmalar ve gerginliğin "bölgesel güvenlik ve istikrar için risk teşkil ettiği, İsrail ile de gerginliği artırabileceği" uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin güneybatısında artan çatışmalar ve gerginliğin ''bölgesel güvenlik ve istikrar için risk teşkil ettiği, İsrail ile de gerginliği artırabileceği'' uyarısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendiren De Mistura, özellikle ülkenin güneybatısında artan çatışmalara ve ateşkes ihlallerine dikkati çekti.

De Mistura, Suriye'nin güneybatısındaki hava saldırıları ve bombardımandan derin endişe duyduğunu belirterek ''Buranın da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği diğer bir Doğu Guta ya da Halep olmasına izin veremeyiz.'' dedi.

Ancak bölgedeki gelişmelerin bu doğrultuda ilerlediğine işaret eden De Mistura, ''Güneybatıda büyük çaplı bir savaş yaşanırsa tıpkı Halep ve Doğu Guta gibi olur.'' ifadesini kullandı.

Bölgeden son haftalarda 50 bine yakın kişinin yerinden edildiğini ve Ürdün sınırına doğru gittiğini söyleyen De Mistura, güneybatıda artan gerginliğin ''bölgesel güvenlik ve istikrar için risk teşkil ettiğini ve İsrail ile de gerginliği artırabileceği'' uyarısı yaptı.



Muhabir: Betül Yürük



