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Dünya

BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter Guterres, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor.'' dedi.

Betül Yürük   | 23.10.2019
BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmayı yakından takip ettiklerini belirten Sözcü Haq, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Mültecilerin geri dönüşlerinin ise gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde olması gerektiğini belirten Haq, Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın ise Anayasa Komitesini 30 Ekim'de toplayacağını söyledi.

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