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Dünya

BM'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi

BM, Rusya'da mahkemenin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a hapis cezası vermesinin ardından düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan muhaliflerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 03.02.2021
BM'den Rusya'ya Navalnıy tepkisi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, "Rus muhalefet figürü Aleksey Navalnıy'ın dün Moskova'da bir mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılması bizi derinden korkutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildiğini anımsatan Shamdasani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2017'de oy birliğiyle bu kararı "keyfi, haksız ve açıkça mantıksız" bulduğunu aktardı.

Rus muhalif Navalnıy’a hapis kararından sonra muhaliflerin sokağa çıktığını ve dün gözaltına alınanların sayısının 1400'e kadar çıktığına dair haberler olduğunu belirten Shamdasani, "Rusya'daki yetkilileri, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için dün ve son birkaç haftadır ülke çapında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların tamamını derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Shamdasani, Rus hükümetini, göstericilere uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına göre muamele etmeye davet etti.

Navalnıy’ın hapis cezası

Dün, Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

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