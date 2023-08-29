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Dünya

BM'den nükleer silah denemelerinin yasaklanması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) nükleer testlerin yasaklanması için çağrıda bulundu.

Şerife Çetin  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
BM'den nükleer silah denemelerinin yasaklanması çağrısı

New York

BM Genel Kurulu'nda "Nükleer Testlere Karşı Uluslararası Gün" münasebetiyle oturum düzenlendi.

Burada konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya genelinde 13 bin nükleer silahın stoklandığı ve ülkelerin bunların isabet hassasiyeti, menzil ve gücünü geliştirmeye çalıştığı bir dönemde güvensizlik ve bölünmüşlüklerin artması yok oluş için tasarlanmış bir reçete." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşmasının (CTBT) nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çok önemli adım olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri, tüm ülkelere anlaşmayı onaylama çağrısında bulundu.

"Toplu intihar riskine son verme zamanı geldi"

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ise "Hiç olmadığımız kadar küresel bir faciaya yaklaşmış durumdayız." dedi.

Körösi, nükleer silahlara yatırımın insanlık için korkunç tuzak olduğunu belirterek, "Toplu intihar riskine son verme zamanı geldi." diye konuştu.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu ise CTBT'nin henüz yürürlüğe girmediğine ancak çok önemli bir küresel hedef olduğuna dikkati çekti.

Acil adım atılması gerektiğine işaret eden Izumi Nakamitsu, "Tüm nükleer testlere karşı yasal olarak bağlayıcı yasak getirilmeli." vurgusunda bulundu.

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