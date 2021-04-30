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Dünya

BM'den 'Myanmar'da devlet yönetimi durma noktasına gelebilir' uyarısı

BM Myanmar Özel Temsilcisi Burgener, Myanmar'da darbenin ardından ordunun ölümcül güç kullanımına, göstericilerin ise demokrasi yanlısı eylemlerine devam ettiğini belirterek, devlet yönetiminin durma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 30.04.2021
BM'den 'Myanmar'da devlet yönetimi durma noktasına gelebilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler

BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda darbe sonrası ülkede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Christine Schraner Burgener de bölgeye ziyaretinin ardından Konseyi bilgilendirdi.

AA muhabirinin ulaştığı, Burgener'in kapalı oturumdaki konuşma metnine göre, özel temsilci, darbenin ardından Myanmar'da durumun her alanda kötüye gittiğine dikkati çekti.

Artan gerginliğin ve şiddetin etnik bölgelerdeki çatışmaları yeniden canlandırdığını ifade eden Burgener, şubattan beri ülke içinde 20 bin kişinin yerinden edildiğini, 10 bin kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını tahmin ettiklerini belirtti.

Ülkedeki mevcut yoksulluk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile siyasi krizin, açlık ve çaresizliği hızla artırdığına işaret eden Burgener, gelecek 6 ayda 3,4 milyon kişinin açlık çekme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Ordunun ölümcül güç kullanımına, göstericilerin ise demokrasi yanlısı gösterilerine devam ettiğine dikkati çeken Burgener, devlet yönetiminin durma noktasına gelebileceği uyarısı yaptı.

Burgener, "Artan gerginliğin şu an önlenememesi uzun vadede Myanmar'ın komşularına ve bölgeye çok daha pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin göstericilere silahlı müdahalesi sonucu 759 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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